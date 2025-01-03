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Zero 价格 (ZER)

USD

Zero (ZER) 实时价格图表

$0.02331215
$0.02331215$0.02331215
+4.20%(1D)

今天 Zero (ZER) 的价格

今天 Zero (ZER) 的实时价格为 0.02331215 USD。目前其市值为 $ 324.14K USD。ZER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Zero 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.41 USD
- Zero 当天价格变化为 +4.28%
- 其循环供应量为 13.90M USD

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Zero (ZER) 价格表现 USD

今天内，Zero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00095722
在过去30天内，Zero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012746221
在过去60天内，Zero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0050233160
在过去90天内，Zero 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007160299494559326

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00095722+4.28%
30天$ -0.0012746221-5.46%
60天$ +0.0050233160+21.55%
90天$ +0.007160299494559326+44.33%

Zero (ZER) 价格分析

Zero 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01869646
$ 0.01869646$ 0.01869646

$ 0.02330348
$ 0.02330348$ 0.02330348

$ 12.38
$ 12.38$ 12.38

+0.85%

+4.28%

+43.44%

Zero (ZER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 324.14K
$ 324.14K$ 324.14K

$ 3.41
$ 3.41$ 3.41

13.90M
13.90M 13.90M

什么是Zero (ZER)

ZERO is born from Zcash and includes the best privacy and anonymity technology available today. Be a part of the journey.

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Zero (ZER) 资源

官网

大家还在问：关于 Zero (ZER) 的其他问题

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ZER 兑换为当地货币

1 ZER 兑换 AUD
A$0.0375325615
1 ZER 兑换 GBP
0.01864972
1 ZER 兑换 EUR
0.0226127855
1 ZER 兑换 USD
$0.02331215
1 ZER 兑换 MYR
RM0.1042053105
1 ZER 兑换 TRY
0.823851381
1 ZER 兑换 JPY
¥3.6700317745
1 ZER 兑换 RUB
2.5878817715
1 ZER 兑换 INR
1.999716227
1 ZER 兑换 IDR
Rp376.0023667145
1 ZER 兑换 PHP
1.3521047
1 ZER 兑换 EGP
￡E.1.183324734
1 ZER 兑换 BRL
R$0.1433697225
1 ZER 兑换 CAD
C$0.033569496
1 ZER 兑换 BDT
2.785801925
1 ZER 兑换 NGN
36.0310259185
1 ZER 兑换 UAH
0.9816746365
1 ZER 兑换 VES
Bs1.18891965
1 ZER 兑换 PKR
Rs6.497096205
1 ZER 兑换 KZT
12.2372468995
1 ZER 兑换 THB
฿0.801005474
1 ZER 兑换 TWD
NT$0.7672028565
1 ZER 兑换 CHF
Fr0.0212140565
1 ZER 兑换 HKD
HK$0.1811354055
1 ZER 兑换 MAD
.د.م0.2356858365