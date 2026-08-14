ZAPP 今日价格

ZAPP (ZAPP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 18.52%。当前 ZAPP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ZAPP。

ZAPP 目前市值在 $ 98,944 排名第 #-，流通供应量为 999.84M ZAPP。过去 24 小时内，ZAPP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZAPP 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 -34.58%。过去一天，总交易量达到 --。

ZAPP（ZAPP）市场信息

市值 $ 98.94K$ 98.94K $ 98.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 98.94K$ 98.94K $ 98.94K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 总供应量 999,841,279.095402 999,841,279.095402 999,841,279.095402

ZAPP 的当前市值为 $ 98.94K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZAPP 的流通量为 999.84M，总供应量是 999841279.095402，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 98.94K。