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Yup 价格 (YUP)

USD

Yup (YUP) 实时价格图表

$0.00996394
$0.00996394$0.00996394
+12.40%(1D)

今天 Yup (YUP) 的价格

今天 Yup (YUP) 的实时价格为 0.00995516 USD。目前其市值为 $ 437.68K USD。YUP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Yup 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.69K USD
- Yup 当天价格变化为 +12.19%
- 其循环供应量为 43.95M USD

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Yup (YUP) 价格表现 USD

今天内，Yup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00108181
在过去30天内，Yup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0035626063
在过去60天内，Yup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0060028380
在过去90天内，Yup 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01781796683542766

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00108181+12.19%
30天$ -0.0035626063-35.78%
60天$ -0.0060028380-60.29%
90天$ -0.01781796683542766-64.15%

Yup (YUP) 价格分析

Yup 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00884564
$ 0.00884564$ 0.00884564

$ 0.01162023
$ 0.01162023$ 0.01162023

$ 15.55
$ 15.55$ 15.55

-0.44%

+12.19%

-9.55%

Yup (YUP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 437.68K
$ 437.68K$ 437.68K

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

43.95M
43.95M 43.95M

什么是Yup (YUP)

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Yup (YUP) 资源

官网

大家还在问：关于 Yup (YUP) 的其他问题

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YUP 兑换为当地货币

1 YUP 兑换 AUD
A$0.015928256
1 YUP 兑换 GBP
0.007964128
1 YUP 兑换 EUR
0.0095569536
1 YUP 兑换 USD
$0.00995516
1 YUP 兑换 MYR
RM0.0444995652
1 YUP 兑换 TRY
0.3515166996
1 YUP 兑换 JPY
¥1.5630596716
1 YUP 兑换 RUB
1.1099007884
1 YUP 兑换 INR
0.85365497
1 YUP 兑换 IDR
Rp160.5670742948
1 YUP 兑换 PHP
0.5766028672
1 YUP 兑换 EGP
￡E.0.50522437
1 YUP 兑换 BRL
R$0.061721992
1 YUP 兑换 CAD
C$0.0143354304
1 YUP 兑换 BDT
1.18964162
1 YUP 兑换 NGN
15.3865957444
1 YUP 兑换 UAH
0.4192117876
1 YUP 兑换 VES
Bs0.50771316
1 YUP 兑换 PKR
Rs2.774503092
1 YUP 兑换 KZT
5.2257621388
1 YUP 兑换 THB
฿0.3410637816
1 YUP 兑换 TWD
NT$0.3274252124
1 YUP 兑换 CHF
Fr0.008959644
1 YUP 兑换 HKD
HK$0.0773515932
1 YUP 兑换 MAD
.د.م0.1006466676