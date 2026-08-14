XDAG 今日价格

XDAG (XDAG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.26%。当前 XDAG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XDAG。

XDAG 目前市值在 $ 985,288 排名第 #-，流通供应量为 1.31B XDAG。过去 24 小时内，XDAG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.100431，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XDAG 在过去一小时内波动了 +0.40%，过去7 天内波动了 +9.89%。过去一天，总交易量达到 $ 59.71K。

XDAG（XDAG）市场信息

市值 $ 985.29K$ 985.29K $ 985.29K 成交量（24H） $ 59.71K$ 59.71K $ 59.71K 完全稀释市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 流通量 1.31B 1.31B 1.31B 总供应量 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0

XDAG 的当前市值为 $ 985.29K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.71K。XDAG 的流通量为 1.31B，总供应量是 1446294144.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.09M。