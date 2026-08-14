Wrapped SOL 今日价格

Wrapped SOL (WSOL) 今日实时价格为 $ 75.39，过去 24 小时内变化了 0.45%。当前 WSOL 兑 USD 的汇率为 $ 75.39 每 WSOL。

Wrapped SOL 目前市值在 $ 971,164,101 排名第 #-，流通供应量为 12.88M WSOL。过去 24 小时内，WSOL 的交易价格在 $ 75.06（低点）和 $ 76.46（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 290.3，而历史最低价为 $ 8.11。

短期表现方面，WSOL 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 +2.44%。过去一天，总交易量达到 $ 265.66M。

Wrapped SOL（WSOL）市场信息

市值 $ 971.16M$ 971.16M $ 971.16M 成交量（24H） $ 265.66M$ 265.66M $ 265.66M 完全稀释市值 $ 971.16M$ 971.16M $ 971.16M 流通量 12.88M 12.88M 12.88M 总供应量 12,878,744.32039503 12,878,744.32039503 12,878,744.32039503

Wrapped SOL 的当前市值为 $ 971.16M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 265.66M。WSOL 的流通量为 12.88M，总供应量是 12878744.32039503，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 971.16M。