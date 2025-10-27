Wrapped RBNT（WRBNT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00632644 24H最高价 $ 0.00646613 历史最高 $ 0.03076976 最低价 $ 0.00621183 涨跌幅（1H） +1.07% 涨跌幅（1D） +2.20% 漲跌幅（7D） -11.16%

Wrapped RBNT（WRBNT）当前实时价格为 $0.0064661。过去 24 小时内，WRBNT 的交易价格在 $ 0.00632644 至 $ 0.00646613 之间波动，市场活跃度显著。WRBNT 的历史最高价为 $ 0.03076976，历史最低价为 $ 0.00621183。

从短期表现来看，WRBNT 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.07%，过去 24 小时内变动为 +2.20%，过去 7 天内累计变动为 -11.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped RBNT（WRBNT）市场信息

市值 $ 5.79M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 10.89M 流通量 895.14M 总供应量 1,683,548,038.023214

Wrapped RBNT 的当前市值为 $ 5.79M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WRBNT 的流通量为 895.14M，总供应量是 1683548038.023214，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.89M。