WorldAssets 今日价格

WorldAssets (INC) 今日实时价格为 $ 0.079203，过去 24 小时内变化了 1.09%。当前 INC 兑 USD 的汇率为 $ 0.079203 每 INC。

WorldAssets 目前市值在 $ 7,124,059 排名第 #-，流通供应量为 90.00M INC。过去 24 小时内，INC 的交易价格在 $ 0.077873（低点）和 $ 0.080655（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.13，而历史最低价为 $ 0.066971。

短期表现方面，INC 在过去一小时内波动了 -0.29%，过去7 天内波动了 +1.67%。过去一天，总交易量达到 $ 73.25K。

WorldAssets（INC）市场信息

市值 $ 7.12M$ 7.12M $ 7.12M 成交量（24H） $ 73.25K$ 73.25K $ 73.25K 完全稀释市值 $ 23.75M$ 23.75M $ 23.75M 流通量 90.00M 90.00M 90.00M 总供应量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

WorldAssets 的当前市值为 $ 7.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 73.25K。INC 的流通量为 90.00M，总供应量是 300000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.75M。