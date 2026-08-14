WINR Protocol 今日价格

WINR Protocol (WINR) 今日实时价格为 $ 0.00459346，过去 24 小时内变化了 1.05%。当前 WINR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00459346 每 WINR。

WINR Protocol 目前市值在 $ 3,996,365 排名第 #-，流通供应量为 887.27M WINR。过去 24 小时内，WINR 的交易价格在 $ 0.00440959（低点）和 $ 0.00462867（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.147289，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WINR 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 +29.96%。过去一天，总交易量达到 $ 16.72K。

WINR Protocol（WINR）市场信息

市值 $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M 成交量（24H） $ 16.72K$ 16.72K $ 16.72K 完全稀释市值 $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M 流通量 887.27M 887.27M 887.27M 总供应量 887,273,056.559006 887,273,056.559006 887,273,056.559006

WINR Protocol 的当前市值为 $ 4.00M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 16.72K。WINR 的流通量为 887.27M，总供应量是 887273056.559006，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.00M。