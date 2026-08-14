WEED Token 今日价格

WEED Token (WEED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 WEED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WEED。

WEED Token 目前市值在 $ 114,696 排名第 #-，流通供应量为 116.17M WEED。过去 24 小时内，WEED 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.502099，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WEED 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 +3.29%。过去一天，总交易量达到 $ 20.56。

WEED Token（WEED）市场信息

市值 $ 114.70K$ 114.70K $ 114.70K 成交量（24H） $ 20.56$ 20.56 $ 20.56 完全稀释市值 $ 114.70K$ 114.70K $ 114.70K 流通量 116.17M 116.17M 116.17M 总供应量 116,165,611.104695 116,165,611.104695 116,165,611.104695

WEED Token 的当前市值为 $ 114.70K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.56。WEED 的流通量为 116.17M，总供应量是 116165611.104695，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 114.70K。