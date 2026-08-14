Warped 今日价格

Warped (WARPED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.12%。当前 WARPED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WARPED。

Warped 目前市值在 $ 562,516 排名第 #-，流通供应量为 9.24B WARPED。过去 24 小时内，WARPED 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0033147，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WARPED 在过去一小时内波动了 -0.20%，过去7 天内波动了 -4.22%。过去一天，总交易量达到 --。

Warped（WARPED）市场信息

市值 $ 562.52K$ 562.52K $ 562.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 562.52K$ 562.52K $ 562.52K 流通量 9.24B 9.24B 9.24B 总供应量 9,238,134,118.0 9,238,134,118.0 9,238,134,118.0

Warped 的当前市值为 $ 562.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WARPED 的流通量为 9.24B，总供应量是 9238134118.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 562.52K。