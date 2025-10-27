VR1（VR1）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.03718439$ 0.03718439 $ 0.03718439 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.19% 漲跌幅（7D） -1.87% 漲跌幅（7D） -1.87%

VR1（VR1）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，VR1 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。VR1 的历史最高价为 $ 0.03718439，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，VR1 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.19%，过去 7 天内累计变动为 -1.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VR1（VR1）市场信息

市值 $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.74K$ 10.74K $ 10.74K 流通量 669.03M 669.03M 669.03M 总供应量 982,030,527.0756844 982,030,527.0756844 982,030,527.0756844

VR1 的当前市值为 $ 7.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VR1 的流通量为 669.03M，总供应量是 982030527.0756844，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.74K。