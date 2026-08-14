VICTORY 今日价格

VICTORY (VICTORY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.00%。当前 VICTORY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VICTORY。

VICTORY 目前市值在 $ 22,030 排名第 #-，流通供应量为 119.23M VICTORY。过去 24 小时内，VICTORY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VICTORY 在过去一小时内波动了 -0.14%，过去7 天内波动了 -4.48%。过去一天，总交易量达到 $ 51.53。

VICTORY（VICTORY）市场信息

市值 $ 22.03K$ 22.03K $ 22.03K 成交量（24H） $ 51.53$ 51.53 $ 51.53 完全稀释市值 $ 92.37K$ 92.37K $ 92.37K 流通量 119.23M 119.23M 119.23M 总供应量 499,912,850.0 499,912,850.0 499,912,850.0

VICTORY 的当前市值为 $ 22.03K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 51.53。VICTORY 的流通量为 119.23M，总供应量是 499912850.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.37K。