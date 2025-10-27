Vibe Coding Meta（VIBECODER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.66% 涨跌幅（1D） -7.22% 漲跌幅（7D） +7.57% 漲跌幅（7D） +7.57%

Vibe Coding Meta（VIBECODER）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，VIBECODER 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。VIBECODER 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，VIBECODER 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.66%，过去 24 小时内变动为 -7.22%，过去 7 天内累计变动为 +7.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Vibe Coding Meta（VIBECODER）市场信息

市值 $ 76.10K$ 76.10K $ 76.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 76.10K$ 76.10K $ 76.10K 流通量 969.94M 969.94M 969.94M 总供应量 969,944,053.276032 969,944,053.276032 969,944,053.276032

Vibe Coding Meta 的当前市值为 $ 76.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VIBECODER 的流通量为 969.94M，总供应量是 969944053.276032，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 76.10K。