Velora 今日价格

Velora (VLR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.06%。当前 VLR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VLR。

Velora 目前市值在 $ 721,073 排名第 #-，流通供应量为 1.67B VLR。过去 24 小时内，VLR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.064575，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VLR 在过去一小时内波动了 +5.27%，过去7 天内波动了 +60.60%。过去一天，总交易量达到 $ 10.04。

Velora（VLR）市场信息

市值 $ 721.07K$ 721.07K $ 721.07K 成交量（24H） $ 10.04$ 10.04 $ 10.04 完全稀释市值 $ 863.23K$ 863.23K $ 863.23K 流通量 1.67B 1.67B 1.67B 总供应量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Velora 的当前市值为 $ 721.07K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.04。VLR 的流通量为 1.67B，总供应量是 2000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 863.23K。