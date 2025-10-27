Veil Token（VEIL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.067742 24H最高价 $ 0.123115 历史最高 $ 0.310953 最低价 $ 0.02251824 涨跌幅（1H） +2.08% 涨跌幅（1D） +45.70% 漲跌幅（7D） +66.91%

Veil Token（VEIL）当前实时价格为 $0.111824。过去 24 小时内，VEIL 的交易价格在 $ 0.067742 至 $ 0.123115 之间波动，市场活跃度显著。VEIL 的历史最高价为 $ 0.310953，历史最低价为 $ 0.02251824。

从短期表现来看，VEIL 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.08%，过去 24 小时内变动为 +45.70%，过去 7 天内累计变动为 +66.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Veil Token（VEIL）市场信息

市值 $ 7.42M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 8.85M 流通量 67.04M 总供应量 79,999,999.93845622

Veil Token 的当前市值为 $ 7.42M, 它过去 24 小时的交易量为 --。VEIL 的流通量为 67.04M，总供应量是 79999999.93845622，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.85M。