Vector Finance 价格 (VTX)
今天 Vector Finance (VTX) 的实时价格为 0.02035344 USD。目前其市值为 $ 1.11M USD。VTX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vector Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.34K USD
- Vector Finance 当天价格变化为 +3.80%
- 其循环供应量为 54.39M USD
在获取 MEXC 上从 VTX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 VTX 价格信息的首选平台。
今天内，Vector Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007456。
在过去30天内，Vector Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0055145325。
在过去60天内，Vector Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0079853078。
在过去90天内，Vector Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000595850149235314。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0007456
|+3.80%
|30天
|$ -0.0055145325
|-27.09%
|60天
|$ +0.0079853078
|+39.23%
|90天
|$ -0.000595850149235314
|-2.84%
Vector Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.50%
+3.80%
+2.06%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: - Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE. - Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP. - Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today!
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 VTX 兑换 AUD
A$0.032565504
|1 VTX 兑换 GBP
￡0.016282752
|1 VTX 兑换 EUR
€0.0195393024
|1 VTX 兑换 USD
$0.02035344
|1 VTX 兑换 MYR
RM0.0909798768
|1 VTX 兑换 TRY
₺0.7186799664
|1 VTX 兑换 JPY
¥3.1920299952
|1 VTX 兑换 RUB
₽2.26940856
|1 VTX 兑换 INR
₹1.7455110144
|1 VTX 兑换 IDR
Rp328.2812443632
|1 VTX 兑换 PHP
₱1.1786677104
|1 VTX 兑换 EGP
￡E.1.0333441488
|1 VTX 兑换 BRL
R$0.126191328
|1 VTX 兑换 CAD
C$0.0293089536
|1 VTX 兑换 BDT
৳2.43223608
|1 VTX 兑换 NGN
₦31.4580733296
|1 VTX 兑换 UAH
₴0.8570833584
|1 VTX 兑换 VES
Bs1.03802544
|1 VTX 兑换 PKR
Rs5.672503728
|1 VTX 兑换 KZT
₸10.6841312592
|1 VTX 兑换 THB
฿0.6975123888
|1 VTX 兑换 TWD
NT$0.6692211072
|1 VTX 兑换 CHF
Fr0.018318096
|1 VTX 兑换 HKD
HK$0.1581462288
|1 VTX 兑换 MAD
.د.م0.2057732784