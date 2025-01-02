Validity 价格 (VAL)
今天 Validity (VAL) 的实时价格为 0.844664 USD。目前其市值为 $ 4.53M USD。VAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Validity 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 327.32K USD
- Validity 当天价格变化为 -6.64%
- 其循环供应量为 5.25M USD
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今天内，Validity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0601549237768575。
在过去30天内，Validity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1678925962。
在过去60天内，Validity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0527277278。
在过去90天内，Validity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1246567414438532。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0601549237768575
|-6.64%
|30天
|$ -0.1678925962
|-19.87%
|60天
|$ +0.0527277278
|+6.24%
|90天
|$ -0.1246567414438532
|-12.86%
Validity 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.87%
-6.64%
+2.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain.
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|1 VAL 兑换 AUD
A$1.3514624
|1 VAL 兑换 GBP
￡0.6757312
|1 VAL 兑换 EUR
€0.81087744
|1 VAL 兑换 USD
$0.844664
|1 VAL 兑换 MYR
RM3.77564808
|1 VAL 兑换 TRY
₺29.82508584
|1 VAL 兑换 JPY
¥132.49399504
|1 VAL 兑换 RUB
₽94.17158936
|1 VAL 兑换 INR
₹72.43838464
|1 VAL 兑换 IDR
Rp13,623.61099592
|1 VAL 兑换 PHP
₱48.89759896
|1 VAL 兑换 EGP
￡E.42.88359128
|1 VAL 兑换 BRL
R$5.2369168
|1 VAL 兑换 CAD
C$1.21631616
|1 VAL 兑换 BDT
৳100.937348
|1 VAL 兑换 NGN
₦1,305.50423176
|1 VAL 兑换 UAH
₴35.56880104
|1 VAL 兑换 VES
Bs43.077864
|1 VAL 兑换 PKR
Rs235.4078568
|1 VAL 兑换 KZT
₸443.38947352
|1 VAL 兑换 THB
฿28.94663528
|1 VAL 兑换 TWD
NT$27.78099896
|1 VAL 兑换 CHF
Fr0.7601976
|1 VAL 兑换 HKD
HK$6.56303928
|1 VAL 兑换 MAD
.د.م8.53955304