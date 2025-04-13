USD1 价格 (USD1)
今天 USD1 (USD1) 的实时价格为 0.992317 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USD1 兑换 USD 的价格为实时更新。
USD1 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 421.22 USD
- USD1 当天价格变化为 -0.76%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，USD1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0076834475871861。
在过去30天内，USD1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0069799577。
在过去60天内，USD1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0071352553。
在过去90天内，USD1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0075019758997337。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0076834475871861
|-0.76%
|30天
|$ -0.0069799577
|-0.70%
|60天
|$ -0.0071352553
|-0.71%
|90天
|$ -0.0075019758997337
|-0.75%
USD1 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.61%
-0.76%
-0.76%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
USD1 is the native stablecoin of the Kinesis ecosystem, pegged 1:1 to the US dollar. Built on the Stellar and ERC-20 blockchains, it offers secure, fast, and low-cost transactions. Fully backed by over $15 billion in high-quality reserves, USD1 provides institutional-grade security, transparency with monthly attestations, and seamless integration within the Kinesis platform. Check out the official website to learn more: https://kinesis.money/pro/usd1/
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|1 USD1 兑换 VND
₫25,444.000197
|1 USD1 兑换 AUD
A$1.57778403
|1 USD1 兑换 GBP
￡0.75416092
|1 USD1 兑换 EUR
€0.87323896
|1 USD1 兑换 USD
$0.992317
|1 USD1 兑换 MYR
RM4.38604114
|1 USD1 兑换 TRY
₺37.76758502
|1 USD1 兑换 JPY
¥142.40741267
|1 USD1 兑换 RUB
₽82.54092806
|1 USD1 兑换 INR
₹85.29956932
|1 USD1 兑换 IDR
Rp16,538.61005122
|1 USD1 兑换 KRW
₩1,409.53668265
|1 USD1 兑换 PHP
₱56.74068606
|1 USD1 兑换 EGP
￡E.50.88601576
|1 USD1 兑换 BRL
R$5.81497762
|1 USD1 兑换 CAD
C$1.36939746
|1 USD1 兑换 BDT
৳120.31843625
|1 USD1 兑换 NGN
₦1,577.60541294
|1 USD1 兑换 UAH
₴40.99261527
|1 USD1 兑换 VES
Bs70.454507
|1 USD1 兑换 PKR
Rs277.64037343
|1 USD1 兑换 KZT
₸511.75772324
|1 USD1 兑换 THB
฿33.21284999
|1 USD1 兑换 TWD
NT$32.12130129
|1 USD1 兑换 AED
د.إ3.64180339
|1 USD1 兑换 CHF
Fr0.80377677
|1 USD1 兑换 HKD
HK$7.69045675
|1 USD1 兑换 MAD
.د.م9.20870176
|1 USD1 兑换 MXN
$20.1440351