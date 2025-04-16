USD1 是一种法币支持的数字资产，旨在与美元保持 1:1 的等值。USD1 由总部位于佛罗里达州迈阿密的金融科技公司 World Liberty Financial (WLFI) 于 2025 年 4 月推出，旨在通过提供法币与数字资产之间的无缝互换性来简化数字交易。为确保透明度和信任，其储备由位于加州的加密货币托管服务提供商 BitGo 持有。USD1 最初在以太坊和币安智能链 (BSC) 网络上发行，并计划未来扩展到其他区块链。
币种名称USD1
排名No.46
市值$0,00
完全稀释市值$0,00
市场占有率0.0006%
交易额/市值（24小时）21,37%
流通供应量2 151 591 831
最大供应量0
总供应量2 151 591 831
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价1.0147221909224569,2025-05-12
最低价0.990972014891515,2025-04-16
所属公链ETH
简介USD1 是一种法币支持的数字资产，旨在与美元保持 1:1 的等值。USD1 由总部位于佛罗里达州迈阿密的金融科技公司 World Liberty Financial (WLFI) 于 2025 年 4 月推出，旨在通过提供法币与数字资产之间的无缝互换性来简化数字交易。为确保透明度和信任，其储备由位于加州的加密货币托管服务提供商 BitGo 持有。USD1 最初在以太坊和币安智能链 (BSC) 网络上发行，并计划未来扩展到其他区块链。
所属板块
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。