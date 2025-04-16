USD1

USD1 是一种法币支持的数字资产，旨在与美元保持 1:1 的等值。USD1 由总部位于佛罗里达州迈阿密的金融科技公司 World Liberty Financial (WLFI) 于 2025 年 4 月推出，旨在通过提供法币与数字资产之间的无缝互换性来简化数字交易。为确保透明度和信任，其储备由位于加州的加密货币托管服务提供商 BitGo 持有。USD1 最初在以太坊和币安智能链 (BSC) 网络上发行，并计划未来扩展到其他区块链。

币种名称USD1

排名No.46

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率0.0006%

交易额/市值（24小时）21,37%

流通供应量2 151 591 831

最大供应量0

总供应量2 151 591 831

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价1.0147221909224569,2025-05-12

最低价0.990972014891515,2025-04-16

所属公链ETH

简介USD1 是一种法币支持的数字资产，旨在与美元保持 1:1 的等值。USD1 由总部位于佛罗里达州迈阿密的金融科技公司 World Liberty Financial (WLFI) 于 2025 年 4 月推出，旨在通过提供法币与数字资产之间的无缝互换性来简化数字交易。为确保透明度和信任，其储备由位于加州的加密货币托管服务提供商 BitGo 持有。USD1 最初在以太坊和币安智能链 (BSC) 网络上发行，并计划未来扩展到其他区块链。

所属板块

社媒

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