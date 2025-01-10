uP Token 价格 (UP)
今天 uP Token (UP) 的实时价格为 0.243596 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。UP 兑换 USD 的价格为实时更新。
uP Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.69K USD
- uP Token 当天价格变化为 -3.58%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，uP Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0090689529359349。
在过去30天内，uP Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1003411630。
在过去60天内，uP Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0282366252。
在过去90天内，uP Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0479560563243979。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0090689529359349
|-3.58%
|30天
|$ -0.1003411630
|-41.19%
|60天
|$ +0.0282366252
|+11.59%
|90天
|$ +0.0479560563243979
|+24.51%
uP Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.42%
-3.58%
-13.68%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
uP Token is a PRC-20 send-receive token with a limited supply of 21 million tokens.
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|1 UP 兑换 AUD
A$0.39462552
|1 UP 兑换 GBP
￡0.19731276
|1 UP 兑换 EUR
€0.23628812
|1 UP 兑换 USD
$0.243596
|1 UP 兑换 MYR
RM1.09374604
|1 UP 兑换 TRY
₺8.62573436
|1 UP 兑换 JPY
¥38.39560152
|1 UP 兑换 RUB
₽24.90281908
|1 UP 兑换 INR
₹20.98092348
|1 UP 兑换 IDR
Rp3,928.96719188
|1 UP 兑换 PHP
₱14.28203348
|1 UP 兑换 EGP
￡E.12.3137778
|1 UP 兑换 BRL
R$1.48837156
|1 UP 兑换 CAD
C$0.35077824
|1 UP 兑换 BDT
৳29.71384008
|1 UP 兑换 NGN
₦377.66636648
|1 UP 兑换 UAH
₴10.29923888
|1 UP 兑换 VES
Bs12.910588
|1 UP 兑换 PKR
Rs67.83417812
|1 UP 兑换 KZT
₸128.5456092
|1 UP 兑换 THB
฿8.44790928
|1 UP 兑换 TWD
NT$8.0508478
|1 UP 兑换 CHF
Fr0.22167236
|1 UP 兑换 HKD
HK$1.89517688
|1 UP 兑换 MAD
.د.م2.44570384