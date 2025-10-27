Unit Pump（UPUMP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00407543 $ 0.00407543 $ 0.00407543 24H最低价 $ 0.00479565 $ 0.00479565 $ 0.00479565 24H最高价 24H最低价 $ 0.00407543$ 0.00407543 $ 0.00407543 24H最高价 $ 0.00479565$ 0.00479565 $ 0.00479565 历史最高 $ 0.00878431$ 0.00878431 $ 0.00878431 最低价 $ 0.00228745$ 0.00228745 $ 0.00228745 涨跌幅（1H） +0.86% 涨跌幅（1D） +15.68% 漲跌幅（7D） +23.78% 漲跌幅（7D） +23.78%

Unit Pump（UPUMP）当前实时价格为 $0.004811。过去 24 小时内，UPUMP 的交易价格在 $ 0.00407543 至 $ 0.00479565 之间波动，市场活跃度显著。UPUMP 的历史最高价为 $ 0.00878431，历史最低价为 $ 0.00228745。

从短期表现来看，UPUMP 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.86%，过去 24 小时内变动为 +15.68%，过去 7 天内累计变动为 +23.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Unit Pump（UPUMP）市场信息

市值 $ 153.48M$ 153.48M $ 153.48M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.81B$ 4.81B $ 4.81B 流通量 31.90B 31.90B 31.90B 总供应量 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Unit Pump 的当前市值为 $ 153.48M, 它过去 24 小时的交易量为 --。UPUMP 的流通量为 31.90B，总供应量是 1000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.81B。