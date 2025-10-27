Umi（UMI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.065007$ 0.065007 $ 0.065007 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +2.90% 漲跌幅（7D） +1.71% 漲跌幅（7D） +1.71%

Umi（UMI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，UMI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。UMI 的历史最高价为 $ 0.065007，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，UMI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +2.90%，过去 7 天内累计变动为 +1.71%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Umi（UMI）市场信息

市值 $ 14.34K$ 14.34K $ 14.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.01K$ 25.01K $ 25.01K 流通量 57.32M 57.32M 57.32M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Umi 的当前市值为 $ 14.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UMI 的流通量为 57.32M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.01K。