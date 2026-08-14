Umbra 今日价格

Umbra (UMBRA) 今日实时价格为 $ 0.210447，过去 24 小时内变化了 1.92%。当前 UMBRA 兑 USD 的汇率为 $ 0.210447 每 UMBRA。

Umbra 目前市值在 $ 2,913,521 排名第 #-，流通供应量为 13.84M UMBRA。过去 24 小时内，UMBRA 的交易价格在 $ 0.205837（低点）和 $ 0.21536（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.48，而历史最低价为 $ 0.196699。

短期表现方面，UMBRA 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -20.21%。过去一天，总交易量达到 $ 34.53K。

Umbra（UMBRA）市场信息

市值 $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M 成交量（24H） $ 34.53K$ 34.53K $ 34.53K 完全稀释市值 $ 5.75M$ 5.75M $ 5.75M 流通量 13.84M 13.84M 13.84M 总供应量 27,344,397.176033 27,344,397.176033 27,344,397.176033

Umbra 的当前市值为 $ 2.91M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 34.53K。UMBRA 的流通量为 13.84M，总供应量是 27344397.176033，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.75M。