Tulip Protocol 价格 (TULIP)
今天 Tulip Protocol (TULIP) 的实时价格为 0.262187 USD。目前其市值为 $ 409.45K USD。TULIP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tulip Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.46K USD
- Tulip Protocol 当天价格变化为 -3.21%
- 其循环供应量为 1.56M USD
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今天内，Tulip Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0087144605958327。
在过去30天内，Tulip Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0633374836。
在过去60天内，Tulip Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0381593776。
在过去90天内，Tulip Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0240489351021017。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0087144605958327
|-3.21%
|30天
|$ -0.0633374836
|-24.15%
|60天
|$ +0.0381593776
|+14.55%
|90天
|$ -0.0240489351021017
|-8.40%
Tulip Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.07%
-3.21%
+3.72%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms.
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|1 TULIP 兑换 AUD
A$0.4194992
|1 TULIP 兑换 GBP
￡0.2097496
|1 TULIP 兑换 EUR
€0.25169952
|1 TULIP 兑换 USD
$0.262187
|1 TULIP 兑换 MYR
RM1.17197589
|1 TULIP 兑换 TRY
₺9.25782297
|1 TULIP 兑换 JPY
¥41.10043412
|1 TULIP 兑换 RUB
₽29.2338505
|1 TULIP 兑换 INR
₹22.48253525
|1 TULIP 兑换 IDR
Rp4,228.82198861
|1 TULIP 兑换 PHP
₱15.17538356
|1 TULIP 兑换 EGP
￡E.13.31123399
|1 TULIP 兑换 BRL
R$1.6255594
|1 TULIP 兑换 CAD
C$0.37754928
|1 TULIP 兑换 BDT
৳31.3313465
|1 TULIP 兑换 NGN
₦405.23360533
|1 TULIP 兑换 UAH
₴11.04069457
|1 TULIP 兑换 VES
Bs13.371537
|1 TULIP 兑换 PKR
Rs73.0715169
|1 TULIP 兑换 KZT
₸137.62982191
|1 TULIP 兑换 THB
฿8.97990475
|1 TULIP 兑换 TWD
NT$8.62333043
|1 TULIP 兑换 CHF
Fr0.2359683
|1 TULIP 兑换 HKD
HK$2.03719299
|1 TULIP 兑换 MAD
.د.م2.65071057