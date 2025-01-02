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Tulip Protocol 价格 (TULIP)

USD

Tulip Protocol (TULIP) 实时价格图表

$0.262187
$0.262187$0.262187
-3.20%(1D)

今天 Tulip Protocol (TULIP) 的价格

今天 Tulip Protocol (TULIP) 的实时价格为 0.262187 USD。目前其市值为 $ 409.45K USD。TULIP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tulip Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.46K USD
- Tulip Protocol 当天价格变化为 -3.21%
- 其循环供应量为 1.56M USD

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Tulip Protocol (TULIP) 价格表现 USD

今天内，Tulip Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0087144605958327
在过去30天内，Tulip Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0633374836
在过去60天内，Tulip Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0381593776
在过去90天内，Tulip Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0240489351021017

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0087144605958327-3.21%
30天$ -0.0633374836-24.15%
60天$ +0.0381593776+14.55%
90天$ -0.0240489351021017-8.40%

Tulip Protocol (TULIP) 价格分析

Tulip Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.262053
$ 0.262053$ 0.262053

$ 0.278228
$ 0.278228$ 0.278228

$ 50.22
$ 50.22$ 50.22

-0.07%

-3.21%

+3.72%

Tulip Protocol (TULIP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 409.45K
$ 409.45K$ 409.45K

$ 3.46K
$ 3.46K$ 3.46K

1.56M
1.56M 1.56M

什么是Tulip Protocol (TULIP)

Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms.

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Tulip Protocol (TULIP) 资源

官网

大家还在问：关于 Tulip Protocol (TULIP) 的其他问题

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TULIP 兑换为当地货币

1 TULIP 兑换 AUD
A$0.4194992
1 TULIP 兑换 GBP
0.2097496
1 TULIP 兑换 EUR
0.25169952
1 TULIP 兑换 USD
$0.262187
1 TULIP 兑换 MYR
RM1.17197589
1 TULIP 兑换 TRY
9.25782297
1 TULIP 兑换 JPY
¥41.10043412
1 TULIP 兑换 RUB
29.2338505
1 TULIP 兑换 INR
22.48253525
1 TULIP 兑换 IDR
Rp4,228.82198861
1 TULIP 兑换 PHP
15.17538356
1 TULIP 兑换 EGP
￡E.13.31123399
1 TULIP 兑换 BRL
R$1.6255594
1 TULIP 兑换 CAD
C$0.37754928
1 TULIP 兑换 BDT
31.3313465
1 TULIP 兑换 NGN
405.23360533
1 TULIP 兑换 UAH
11.04069457
1 TULIP 兑换 VES
Bs13.371537
1 TULIP 兑换 PKR
Rs73.0715169
1 TULIP 兑换 KZT
137.62982191
1 TULIP 兑换 THB
฿8.97990475
1 TULIP 兑换 TWD
NT$8.62333043
1 TULIP 兑换 CHF
Fr0.2359683
1 TULIP 兑换 HKD
HK$2.03719299
1 TULIP 兑换 MAD
.د.م2.65071057