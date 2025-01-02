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TROY 价格 (TROY)

USD

TROY (TROY) 实时价格图表

$0.00774056
$0.00774056$0.00774056
+27.30%(1D)

今天 TROY (TROY) 的价格

今天 TROY (TROY) 的实时价格为 0.00774165 USD。目前其市值为 $ 77.45M USD。TROY 兑换 USD 的价格为实时更新。
TROY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 133.91M USD
- TROY 当天价格变化为 +27.35%
- 其循环供应量为 10.00B USD

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TROY (TROY) 价格表现 USD

今天内，TROY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00166257
在过去30天内，TROY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0058217208
在过去60天内，TROY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0174067911
在过去90天内，TROY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0064459756929137014

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00166257+27.35%
30天$ +0.0058217208+75.20%
60天$ +0.0174067911+224.85%
90天$ +0.0064459756929137014+497.50%

TROY (TROY) 价格分析

TROY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00607908
$ 0.00607908$ 0.00607908

$ 0.0081358
$ 0.0081358$ 0.0081358

$ 0.03652384
$ 0.03652384$ 0.03652384

-0.53%

+27.35%

+33.23%

TROY (TROY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 77.45M
$ 77.45M$ 77.45M

$ 133.91M
$ 133.91M$ 133.91M

10.00B
10.00B 10.00B

什么是TROY (TROY)

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TROY (TROY) 资源

官网

大家还在问：关于 TROY (TROY) 的其他问题

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TROY 兑换为当地货币

1 TROY 兑换 AUD
A$0.01238664
1 TROY 兑换 GBP
0.00619332
1 TROY 兑换 EUR
0.007431984
1 TROY 兑换 USD
$0.00774165
1 TROY 兑换 MYR
RM0.0346051755
1 TROY 兑换 TRY
0.2733576615
1 TROY 兑换 JPY
¥1.213581054
1 TROY 兑换 RUB
0.863193975
1 TROY 兑换 INR
0.6638464875
1 TROY 兑换 IDR
Rp124.8653050995
1 TROY 兑换 PHP
0.448086702
1 TROY 兑换 EGP
￡E.0.3930435705
1 TROY 兑换 BRL
R$0.04799823
1 TROY 兑换 CAD
C$0.011147976
1 TROY 兑换 BDT
0.925127175
1 TROY 兑换 NGN
11.9654168235
1 TROY 兑换 UAH
0.3260008815
1 TROY 兑换 VES
Bs0.39482415
1 TROY 兑换 PKR
Rs2.157597855
1 TROY 兑换 KZT
4.0638243345
1 TROY 兑换 THB
฿0.2651515125
1 TROY 兑换 TWD
NT$0.2546228685
1 TROY 兑换 CHF
Fr0.006967485
1 TROY 兑换 HKD
HK$0.0601526205
1 TROY 兑换 MAD
.د.م0.0782680815