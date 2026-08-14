Trencher 今日价格

Trencher (TRENCHER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 17.57%。当前 TRENCHER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TRENCHER。

Trencher 目前市值在 $ 790,577 排名第 #-，流通供应量为 999.90M TRENCHER。过去 24 小时内，TRENCHER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01056287，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TRENCHER 在过去一小时内波动了 -1.47%，过去7 天内波动了 +2.46%。过去一天，总交易量达到 $ 47.47K。

Trencher（TRENCHER）市场信息

市值 $ 790.58K$ 790.58K $ 790.58K 成交量（24H） $ 47.47K$ 47.47K $ 47.47K 完全稀释市值 $ 790.58K$ 790.58K $ 790.58K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 总供应量 999,895,238.97 999,895,238.97 999,895,238.97

Trencher 的当前市值为 $ 790.58K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 47.47K。TRENCHER 的流通量为 999.90M，总供应量是 999895238.97，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 790.58K。