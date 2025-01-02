今天 Tree (TREE) 的价格

今天 Tree (TREE) 的实时价格为 0.228638 USD。目前其市值为 $ 23.17M USD。TREE 兑换 USD 的价格为实时更新。

Tree 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 77.52K USD

- Tree 当天价格变化为 -2.12%

- 其循环供应量为 101.36M USD

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