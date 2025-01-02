Tree 价格 (TREE)
今天 Tree (TREE) 的实时价格为 0.228638 USD。目前其市值为 $ 23.17M USD。TREE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tree 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 77.52K USD
- Tree 当天价格变化为 -2.12%
- 其循环供应量为 101.36M USD
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今天内，Tree 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0049691082589858。
在过去30天内，Tree 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0464635857。
在过去60天内，Tree 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1523796362。
在过去90天内，Tree 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.09095435078556426。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0049691082589858
|-2.12%
|30天
|$ -0.0464635857
|-20.32%
|60天
|$ +0.1523796362
|+66.65%
|90天
|$ +0.09095435078556426
|+66.06%
Tree 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.55%
-2.12%
-0.06%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Utility token for Tree News. The token can be used for a new subscription tier that lets users unlock all advantages that only TreeNFT holders could get until now.
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|1 TREE 兑换 AUD
A$0.3658208
|1 TREE 兑换 GBP
￡0.1829104
|1 TREE 兑换 EUR
€0.21949248
|1 TREE 兑换 USD
$0.228638
|1 TREE 兑换 MYR
RM1.02201186
|1 TREE 兑换 TRY
₺8.07320778
|1 TREE 兑换 JPY
¥35.84129288
|1 TREE 兑换 RUB
₽25.493137
|1 TREE 兑换 INR
₹19.6057085
|1 TREE 兑换 IDR
Rp3,687.70916114
|1 TREE 兑换 PHP
₱13.23356744
|1 TREE 兑换 EGP
￡E.11.60795126
|1 TREE 兑换 BRL
R$1.4175556
|1 TREE 兑换 CAD
C$0.32923872
|1 TREE 兑换 BDT
৳27.322241
|1 TREE 兑换 NGN
₦353.38060642
|1 TREE 兑换 UAH
₴9.62794618
|1 TREE 兑换 VES
Bs11.660538
|1 TREE 兑换 PKR
Rs63.7214106
|1 TREE 兑换 KZT
₸120.01894534
|1 TREE 兑换 THB
฿7.83542426
|1 TREE 兑换 TWD
NT$7.51990382
|1 TREE 兑换 CHF
Fr0.2057742
|1 TREE 兑换 HKD
HK$1.77651726
|1 TREE 兑换 MAD
.د.م2.31153018