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Tree 价格 (TREE)

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Tree (TREE) 实时价格图表

$0.228638
$0.228638$0.228638
-2.10%(1D)

今天 Tree (TREE) 的价格

今天 Tree (TREE) 的实时价格为 0.228638 USD。目前其市值为 $ 23.17M USD。TREE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tree 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 77.52K USD
- Tree 当天价格变化为 -2.12%
- 其循环供应量为 101.36M USD

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Tree (TREE) 价格表现 USD

今天内，Tree 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0049691082589858
在过去30天内，Tree 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0464635857
在过去60天内，Tree 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1523796362
在过去90天内，Tree 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.09095435078556426

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0049691082589858-2.12%
30天$ -0.0464635857-20.32%
60天$ +0.1523796362+66.65%
90天$ +0.09095435078556426+66.06%

Tree (TREE) 价格分析

Tree 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.217053
$ 0.217053$ 0.217053

$ 0.244035
$ 0.244035$ 0.244035

$ 0.348643
$ 0.348643$ 0.348643

-0.55%

-2.12%

-0.06%

Tree (TREE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 23.17M
$ 23.17M$ 23.17M

$ 77.52K
$ 77.52K$ 77.52K

101.36M
101.36M 101.36M

什么是Tree (TREE)

Utility token for Tree News. The token can be used for a new subscription tier that lets users unlock all advantages that only TreeNFT holders could get until now.

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Tree (TREE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Tree (TREE) 的其他问题

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TREE 兑换为当地货币

1 TREE 兑换 AUD
A$0.3658208
1 TREE 兑换 GBP
0.1829104
1 TREE 兑换 EUR
0.21949248
1 TREE 兑换 USD
$0.228638
1 TREE 兑换 MYR
RM1.02201186
1 TREE 兑换 TRY
8.07320778
1 TREE 兑换 JPY
¥35.84129288
1 TREE 兑换 RUB
25.493137
1 TREE 兑换 INR
19.6057085
1 TREE 兑换 IDR
Rp3,687.70916114
1 TREE 兑换 PHP
13.23356744
1 TREE 兑换 EGP
￡E.11.60795126
1 TREE 兑换 BRL
R$1.4175556
1 TREE 兑换 CAD
C$0.32923872
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27.322241
1 TREE 兑换 NGN
353.38060642
1 TREE 兑换 UAH
9.62794618
1 TREE 兑换 VES
Bs11.660538
1 TREE 兑换 PKR
Rs63.7214106
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120.01894534
1 TREE 兑换 THB
฿7.83542426
1 TREE 兑换 TWD
NT$7.51990382
1 TREE 兑换 CHF
Fr0.2057742
1 TREE 兑换 HKD
HK$1.77651726
1 TREE 兑换 MAD
.د.م2.31153018