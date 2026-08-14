Topaz 今日价格

Topaz (TOPAZ) 今日实时价格为 $ 0.00112879，过去 24 小时内变化了 7.86%。当前 TOPAZ 兑 USD 的汇率为 $ 0.00112879 每 TOPAZ。

Topaz 目前市值在 $ 91,355 排名第 #-，流通供应量为 83.75M TOPAZ。过去 24 小时内，TOPAZ 的交易价格在 $ 0.00108089（低点）和 $ 0.00122905（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00423886，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TOPAZ 在过去一小时内波动了 +1.07%，过去7 天内波动了 +8.13%。过去一天，总交易量达到 $ 5.14K。

Topaz（TOPAZ）市场信息

市值 $ 91.36K$ 91.36K $ 91.36K 成交量（24H） $ 5.14K$ 5.14K $ 5.14K 完全稀释市值 $ 817.86K$ 817.86K $ 817.86K 流通量 83.75M 83.75M 83.75M 总供应量 724,561,638.3499818 724,561,638.3499818 724,561,638.3499818

Topaz 的当前市值为 $ 91.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.14K。TOPAZ 的流通量为 83.75M，总供应量是 724561638.3499818，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 817.86K。