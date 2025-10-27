ToadzStrategy（TOADSTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00603401$ 0.00603401 $ 0.00603401 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.19% 涨跌幅（1D） +5.52% 漲跌幅（7D） +3.42% 漲跌幅（7D） +3.42%

ToadzStrategy（TOADSTR）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，TOADSTR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。TOADSTR 的历史最高价为 $ 0.00603401，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，TOADSTR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.19%，过去 24 小时内变动为 +5.52%，过去 7 天内累计变动为 +3.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ToadzStrategy（TOADSTR）市场信息

市值 $ 760.42K$ 760.42K $ 760.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 760.42K$ 760.42K $ 760.42K 流通量 952.00M 952.00M 952.00M 总供应量 952,002,073.9910359 952,002,073.9910359 952,002,073.9910359

ToadzStrategy 的当前市值为 $ 760.42K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TOADSTR 的流通量为 952.00M，总供应量是 952002073.9910359，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 760.42K。