TLX（TLX）代币经济学 深入了解 TLX（TLX），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

TLX（TLX）信息 TLX is a permissionless, non-custodial leveraged token platform built on Optimism. It enables users to mint and redeem leveraged tokens (LTs) for over 50 assets with up to 20x leverage. All LTs are backed by Synthetix perpetual futures contracts. 币种官网： https://tlx.fi/ 现在就购买 TLX！

TLX（TLX）代币经济学和价格数据分析 快速了解 TLX（TLX）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值： $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M 总供应量： $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M 流通量： $ 58.34M $ 58.34M $ 58.34M FDV (完全稀释估值)： $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M 最高价： $ 0.738412 $ 0.738412 $ 0.738412 最低价： $ 0.02124374 $ 0.02124374 $ 0.02124374 当前价格： $ 0.04056536 $ 0.04056536 $ 0.04056536 了解更多 TLX（TLX）价格

TLX（TLX）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 TLX（TLX）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 TLX 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： TLX 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 TLX 代币经济模型的功能，赶快查看 TLX 代币的实时价格吧！

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