TheContentForge 今日价格

TheContentForge (SPARQ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SPARQ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SPARQ。

TheContentForge 目前市值在 $ 401,381 排名第 #-，流通供应量为 996.80M SPARQ。过去 24 小时内，SPARQ 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00354506，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SPARQ 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 74.15K。

TheContentForge（SPARQ）市场信息

市值 $ 401.38K$ 401.38K $ 401.38K 成交量（24H） $ 74.15K$ 74.15K $ 74.15K 完全稀释市值 $ 401.38K$ 401.38K $ 401.38K 流通量 996.80M 996.80M 996.80M 总供应量 996,798,294.7308294 996,798,294.7308294 996,798,294.7308294

TheContentForge 的当前市值为 $ 401.38K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 74.15K。SPARQ 的流通量为 996.80M，总供应量是 996798294.7308294，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 401.38K。