Tevaera 今日价格

Tevaera (TEVA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 13.65%。当前 TEVA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TEVA。

Tevaera 目前市值在 $ 516,748 排名第 #-，流通供应量为 1.12B TEVA。过去 24 小时内，TEVA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.068387，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TEVA 在过去一小时内波动了 -0.80%，过去7 天内波动了 -7.76%。过去一天，总交易量达到 $ 103.68K。

Tevaera（TEVA）市场信息

市值 $ 516.75K$ 516.75K $ 516.75K 成交量（24H） $ 103.68K$ 103.68K $ 103.68K 完全稀释市值 $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M 流通量 1.12B 1.12B 1.12B 总供应量 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Tevaera 的当前市值为 $ 516.75K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 103.68K。TEVA 的流通量为 1.12B，总供应量是 4000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.85M。