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Targon 价格 (SN4)

USD

Targon (SN4) 实时价格图表

$28.61
$28.61$28.61
-7.30%(1D)

今天 Targon (SN4) 的价格

今天 Targon (SN4) 的实时价格为 28.61 USD。目前其市值为 $ 36.30M USD。SN4 兑换 USD 的价格为实时更新。
Targon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Targon 当天价格变化为 -7.39%
- 其循环供应量为 1.27M USD

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Targon (SN4) 价格表现 USD

今天内，Targon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.285322793481
在过去30天内，Targon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Targon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Targon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -2.285322793481-7.39%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Targon (SN4) 价格分析

Targon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 28.53
$ 28.53$ 28.53

$ 31.52
$ 31.52$ 31.52

$ 39.23
$ 39.23$ 39.23

-0.36%

-7.39%

-25.25%

Targon (SN4) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 36.30M
$ 36.30M$ 36.30M

--
----

1.27M
1.27M 1.27M

什么是Targon (SN4)

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Targon (SN4) 资源

官网

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SN4 兑换为当地货币

1 SN4 兑换 VND
752,872.15
1 SN4 兑换 AUD
A$43.4872
1 SN4 兑换 GBP
20.8853
1 SN4 兑换 EUR
24.6046
1 SN4 兑换 USD
$28.61
1 SN4 兑换 MYR
RM121.3064
1 SN4 兑换 TRY
1,126.9479
1 SN4 兑换 JPY
¥4,137.8643
1 SN4 兑换 RUB
2,243.024
1 SN4 兑换 INR
2,467.6125
1 SN4 兑换 IDR
Rp469,016.3184
1 SN4 兑换 KRW
39,031.1925
1 SN4 兑换 PHP
1,623.6175
1 SN4 兑换 EGP
￡E.1,433.9332
1 SN4 兑换 BRL
R$157.0689
1 SN4 兑换 CAD
C$38.6235
1 SN4 兑换 BDT
3,497.2864
1 SN4 兑换 NGN
44,219.3299
1 SN4 兑换 UAH
1,188.7455
1 SN4 兑换 VES
Bs2,918.22
1 SN4 兑换 PKR
Rs8,097.7744
1 SN4 兑换 KZT
14,664.0555
1 SN4 兑换 THB
฿930.3972
1 SN4 兑换 TWD
NT$843.4228
1 SN4 兑换 AED
د.إ104.9987
1 SN4 兑换 CHF
Fr23.1741
1 SN4 兑换 HKD
HK$224.3024
1 SN4 兑换 MAD
.د.م260.6371
1 SN4 兑换 MXN
$541.5873