Syncoin 当前实时价格为 28.62 USD。跟踪 SNC 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SNC 价格趋势。Syncoin 当前实时价格为 28.62 USD。跟踪 SNC 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SNC 价格趋势。

Syncoin 图标

Syncoin 价格 (SNC)

未上架

1 SNC 兑换为 USD 的实时价格：

$28.62
$28.62$28.62
-3.00%1D
mexc
此币种数据来自第三方，MEXC 仅作为信息聚合平台。探索 MEXC 现货查看已上线币种！
USD
Syncoin (SNC) 实时价格图表
Syncoin（SNC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 28.6
$ 28.6$ 28.6
24H最低价
$ 29.73
$ 29.73$ 29.73
24H最高价

$ 28.6
$ 28.6$ 28.6

$ 29.73
$ 29.73$ 29.73

$ 31.83
$ 31.83$ 31.83

$ 25.03
$ 25.03$ 25.03

+0.04%

-3.06%

-2.85%

-2.85%

Syncoin（SNC）当前实时价格为 $28.62。过去 24 小时内，SNC 的交易价格在 $ 28.6$ 29.73 之间波动，市场活跃度显著。SNC 的历史最高价为 $ 31.83，历史最低价为 $ 25.03

从短期表现来看，SNC 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.04%，过去 24 小时内变动为 -3.06%，过去 7 天内累计变动为 -2.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Syncoin（SNC）市场信息

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

--
----

$ 46.31M
$ 46.31M$ 46.31M

40.70K
40.70K 40.70K

1,618,033.0
1,618,033.0 1,618,033.0

Syncoin 的当前市值为 $ 1.16M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SNC 的流通量为 40.70K，总供应量是 1618033.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 46.31M

Syncoin（SNC）价格历史 USD

今天内，Syncoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.90569329027015
在过去30天内，Syncoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9524879100
在过去60天内，Syncoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Syncoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.90569329027015-3.06%
30天$ +0.9524879100+3.33%
60天$ 0--
90天$ 0--

什么是Syncoin (SNC)

Syncoin (SNC) is the native token of the CryptSync wallet ecosystem, built to combine real-world utility with decentralised finance. With a fixed supply of 1.618 million tokens, Syncoin powers exclusive in-app staking, DAO governance, and cross-chain liquidity pools, while offering yields of up to 52% APY. A cornerstone of the project is CS Pay, an NFC-enabled payment system that allows users to spend Syncoin in everyday transactions, bridging blockchain technology with practical retail use. The tokenomics model incorporates a 1% transaction tax to sustain liquidity, governance, and a buy-and-burn mechanism, ensuring long-term ecosystem stability.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Syncoin (SNC) 资源

白皮书
官网

Syncoin 价格预测 (USD)

Syncoin（SNC）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Syncoin（SNC）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Syncoin 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Syncoin 价格预测

SNC 兑换为当地货币

Syncoin（SNC）代币经济

了解 Syncoin（SNC）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SNC 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Syncoin (SNC) 的其他问题

Syncoin（SNC）今日价格是多少？
SNC 实时价格为 28.62 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SNC 兑 USD 的价格是多少？
当前 SNC 兑 USD 的价格为 $ 28.62。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Syncoin 的市值是多少？
SNC 的市值为 $ 1.16M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SNC 的流通供应量是多少？
SNC 的流通供应量为 40.70K USD
SNC 的历史最高价（ATH）是多少？
SNC 的历史最高价是 31.83 USD
SNC 的历史最低价（ATL）是多少？
SNC 的历史最低价是 25.03 USD
SNC 的交易量是多少？
SNC 的 24 小时实时交易量为 -- USD
SNC 今年会涨吗？
SNC 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SNC 价格预测 获取更深入的分析。
Syncoin（SNC）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

