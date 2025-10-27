Syncoin（SNC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 28.6 24H最高价 $ 29.73 历史最高 $ 31.83 最低价 $ 25.03 涨跌幅（1H） +0.04% 涨跌幅（1D） -3.06% 漲跌幅（7D） -2.85%

Syncoin（SNC）当前实时价格为 $28.62。过去 24 小时内，SNC 的交易价格在 $ 28.6 至 $ 29.73 之间波动，市场活跃度显著。SNC 的历史最高价为 $ 31.83，历史最低价为 $ 25.03。

从短期表现来看，SNC 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.04%，过去 24 小时内变动为 -3.06%，过去 7 天内累计变动为 -2.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Syncoin（SNC）市场信息

市值 $ 1.16M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 46.31M 流通量 40.70K 总供应量 1,618,033.0

Syncoin 的当前市值为 $ 1.16M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SNC 的流通量为 40.70K，总供应量是 1618033.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 46.31M。