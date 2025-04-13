SX Network 价格 (SX)
今天 SX Network (SX) 的实时价格为 0.03361269 USD。目前其市值为 $ 18.75M USD。SX 兑换 USD 的价格为实时更新。
SX Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- SX Network 当天价格变化为 -6.97%
- 其循环供应量为 557.69M USD
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今天内，SX Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00251905483625644。
在过去30天内，SX Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0061187767。
在过去60天内，SX Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0151620895。
在过去90天内，SX Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.04038707166409115。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00251905483625644
|-6.97%
|30天
|$ -0.0061187767
|-18.20%
|60天
|$ -0.0151620895
|-45.10%
|90天
|$ -0.04038707166409115
|-54.57%
SX Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
-6.97%
-8.71%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SX 兑换 VND
₫861.86298429
|1 SX 兑换 AUD
A$0.0534441771
|1 SX 兑换 GBP
￡0.0255456444
|1 SX 兑换 EUR
€0.0295791672
|1 SX 兑换 USD
$0.03361269
|1 SX 兑换 MYR
RM0.1485680898
|1 SX 兑换 TRY
₺1.2792989814
|1 SX 兑换 JPY
¥4.8237571419
|1 SX 兑换 RUB
₽2.7959035542
|1 SX 兑换 INR
₹2.8893468324
|1 SX 兑换 IDR
Rp560.2112759154
|1 SX 兑换 KRW
₩47.7451455105
|1 SX 兑换 PHP
₱1.9219736142
|1 SX 兑换 EGP
￡E.1.7236587432
|1 SX 兑换 BRL
R$0.1969703634
|1 SX 兑换 CAD
C$0.0463855122
|1 SX 兑换 BDT
৳4.0755386625
|1 SX 兑换 NGN
₦53.4381268158
|1 SX 兑换 UAH
₴1.3885402239
|1 SX 兑换 VES
Bs2.38650099
|1 SX 兑换 PKR
Rs9.4044945351
|1 SX 兑换 KZT
₸17.3347364868
|1 SX 兑换 THB
฿1.1250167343
|1 SX 兑换 TWD
NT$1.0880427753
|1 SX 兑换 AED
د.إ0.1233585723
|1 SX 兑换 CHF
Fr0.0272262789
|1 SX 兑换 HKD
HK$0.2604983475
|1 SX 兑换 MAD
.د.م0.3119257632
|1 SX 兑换 MXN
$0.682337607