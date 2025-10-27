SURVIVE（SURVIVE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001268 $ 0.00001281 24H最低价 $ 0.00001268 24H最高价 $ 0.00001281 历史最高 $ 0.00065775 最低价 $ 0.000011 涨跌幅（1H） +0.19% 涨跌幅（1D） +0.24% 漲跌幅（7D） -0.29%

SURVIVE（SURVIVE）当前实时价格为 $0.00001271。过去 24 小时内，SURVIVE 的交易价格在 $ 0.00001268 至 $ 0.00001281 之间波动，市场活跃度显著。SURVIVE 的历史最高价为 $ 0.00065775，历史最低价为 $ 0.000011。

从短期表现来看，SURVIVE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.19%，过去 24 小时内变动为 +0.24%，过去 7 天内累计变动为 -0.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SURVIVE（SURVIVE）市场信息

市值 $ 12.70K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 12.70K 流通量 999.40M 总供应量 999,398,444.655894

SURVIVE 的当前市值为 $ 12.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SURVIVE 的流通量为 999.40M，总供应量是 999398444.655894，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.70K。