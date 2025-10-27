SULLY（SULLY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0001556 $ 0.0001556 $ 0.0001556 24H最低价 $ 0.0002806 $ 0.0002806 $ 0.0002806 24H最高价 24H最低价 $ 0.0001556$ 0.0001556 $ 0.0001556 24H最高价 $ 0.0002806$ 0.0002806 $ 0.0002806 历史最高 $ 0.00134211$ 0.00134211 $ 0.00134211 最低价 $ 0.0001552$ 0.0001552 $ 0.0001552 涨跌幅（1H） +2.06% 涨跌幅（1D） +68.34% 漲跌幅（7D） +5.16% 漲跌幅（7D） +5.16%

SULLY（SULLY）当前实时价格为 $0.00026401。过去 24 小时内，SULLY 的交易价格在 $ 0.0001556 至 $ 0.0002806 之间波动，市场活跃度显著。SULLY 的历史最高价为 $ 0.00134211，历史最低价为 $ 0.0001552。

从短期表现来看，SULLY 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.06%，过去 24 小时内变动为 +68.34%，过去 7 天内累计变动为 +5.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SULLY（SULLY）市场信息

市值 $ 223.35K$ 223.35K $ 223.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 223.35K$ 223.35K $ 223.35K 流通量 849.84M 849.84M 849.84M 总供应量 849,843,238.83057 849,843,238.83057 849,843,238.83057

SULLY 的当前市值为 $ 223.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SULLY 的流通量为 849.84M，总供应量是 849843238.83057，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 223.35K。