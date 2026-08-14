Strata Junior mHYPER 今日价格

Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) 今日实时价格为 $ 1.039，过去 24 小时内变化了 0.03%。当前 JRMHYPER 兑 USD 的汇率为 $ 1.039 每 JRMHYPER。

Strata Junior mHYPER 目前市值在 $ 545,758 排名第 #-，流通供应量为 525.48K JRMHYPER。过去 24 小时内，JRMHYPER 的交易价格在 $ 1.038（低点）和 $ 1.039（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.039，而历史最低价为 $ 1.033。

短期表现方面，JRMHYPER 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.19%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Strata Junior mHYPER（JRMHYPER）市场信息

市值 $ 545.76K$ 545.76K $ 545.76K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 545.76K$ 545.76K $ 545.76K 流通量 525.48K 525.48K 525.48K 总供应量 525,480.0101480627 525,480.0101480627 525,480.0101480627

Strata Junior mHYPER 的当前市值为 $ 545.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。JRMHYPER 的流通量为 525.48K，总供应量是 525480.0101480627，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 545.76K。