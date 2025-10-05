Stockify（STK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000025 - $ 0.00002618
24H最低价 $ 0.000025
24H最高价 $ 0.00002618
历史最高 $ 0.00073727
最低价 $ 0.0000235
涨跌幅（1H） -0.01%
涨跌幅（1D） -0.52%
漲跌幅（7D） +3.03%

Stockify（STK）当前实时价格为 $0.00002578。过去 24 小时内，STK 的交易价格在 $ 0.000025 至 $ 0.00002618 之间波动，市场活跃度显著。STK 的历史最高价为 $ 0.00073727，历史最低价为 $ 0.0000235。

从短期表现来看，STK 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 -0.52%，过去 7 天内累计变动为 +3.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Stockify（STK）市场信息

市值 $ 25.55K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 25.55K
流通量 999.34M
总供应量 999,339,067.496904

Stockify 的当前市值为 $ 25.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STK 的流通量为 999.34M，总供应量是 999339067.496904，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.55K。