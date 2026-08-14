Stella 今日价格

Stella (ALPHA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.04%。当前 ALPHA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ALPHA。

Stella 目前市值在 $ 377,561 排名第 #-，流通供应量为 987.00M ALPHA。过去 24 小时内，ALPHA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.93，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ALPHA 在过去一小时内波动了 +1.29%，过去7 天内波动了 -24.94%。过去一天，总交易量达到 $ 3.23K。

Stella（ALPHA）市场信息

市值 $ 377.56K$ 377.56K $ 377.56K 成交量（24H） $ 3.23K$ 3.23K $ 3.23K 完全稀释市值 $ 382.53K$ 382.53K $ 382.53K 流通量 987.00M 987.00M 987.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Stella 的当前市值为 $ 377.56K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.23K。ALPHA 的流通量为 987.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 382.53K。