StatiCKy 当前实时价格为 0.00000474 USD。跟踪 $STATICKY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 $STATICKY 价格趋势。StatiCKy 当前实时价格为 0.00000474 USD。跟踪 $STATICKY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 $STATICKY 价格趋势。

更多关于 $STATICKY

$STATICKY 价格信息

$STATICKY 币种官网

$STATICKY 代币经济

$STATICKY 价格预测

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

StatiCKy 图标

StatiCKy 价格 ($STATICKY)

未上架

1 $STATICKY 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00000474
$0.00000474$0.00000474
0.00%1D
mexc
此币种数据来自第三方，MEXC 仅作为信息聚合平台。探索 MEXC 现货查看已上线币种！
USD
StatiCKy ($STATICKY) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:10:04 (UTC+8)

StatiCKy（$STATICKY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低价
$ 0
$ 0$ 0
24H最高价

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00004578
$ 0.00004578$ 0.00004578

$ 0.00000451
$ 0.00000451$ 0.00000451

--

--

-2.68%

-2.68%

StatiCKy（$STATICKY）当前实时价格为 $0.00000474。过去 24 小时内，$STATICKY 的交易价格在 $ 0$ 0 之间波动，市场活跃度显著。$STATICKY 的历史最高价为 $ 0.00004578，历史最低价为 $ 0.00000451

从短期表现来看，$STATICKY 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -2.68%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

StatiCKy（$STATICKY）市场信息

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

$ 9.64
$ 9.64$ 9.64

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,269.235328
999,998,269.235328 999,998,269.235328

StatiCKy 的当前市值为 $ 4.74K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.64。$STATICKY 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999998269.235328，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.74K

StatiCKy（$STATICKY）价格历史 USD

今天内，StatiCKy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，StatiCKy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，StatiCKy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，StatiCKy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

什么是StatiCKy ($STATICKY)

I’m Rodrigo, 38 years old from Chile.

I’ve been playing online poker professionally for 15+ years, I’ve also traveled the world playing live cash games.

Beyond poker, I’m passionate about the $gib coin on Solana and about building a strong community around it.

Now on top of everything I do daily for $gib I want to contribute to $gib with my own coin, which will be created this week.

Project Objective:

The goal is to create an alliance between Pump and Bonk, showing full transparency to the community.

70% of the fees → support & promote $gib

20% of the fees → support my own coin, to generate more volume, more fees for $gib & activity

10% of the fees → content creation, web dev & related expenses

0% for me

We’ll be streaming daily on Pump playing poker, doing surprise giveaways, and more. Get ready, incredible details coming soon

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

StatiCKy ($STATICKY) 资源

官网

StatiCKy 价格预测 (USD)

StatiCKy（$STATICKY）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 StatiCKy（$STATICKY）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 StatiCKy 的长期和短期价格预测。

现在就查看 StatiCKy 价格预测

$STATICKY 兑换为当地货币

StatiCKy（$STATICKY）代币经济

了解 StatiCKy（$STATICKY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 $STATICKY 代币的完整经济学

大家还在问：关于 StatiCKy ($STATICKY) 的其他问题

StatiCKy（$STATICKY）今日价格是多少？
$STATICKY 实时价格为 0.00000474 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 $STATICKY 兑 USD 的价格是多少？
当前 $STATICKY 兑 USD 的价格为 $ 0.00000474。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
StatiCKy 的市值是多少？
$STATICKY 的市值为 $ 4.74K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
$STATICKY 的流通供应量是多少？
$STATICKY 的流通供应量为 1000.00M USD
$STATICKY 的历史最高价（ATH）是多少？
$STATICKY 的历史最高价是 0.00004578 USD
$STATICKY 的历史最低价（ATL）是多少？
$STATICKY 的历史最低价是 0.00000451 USD
$STATICKY 的交易量是多少？
$STATICKY 的 24 小时实时交易量为 $ 9.64 USD
$STATICKY 今年会涨吗？
$STATICKY 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 $STATICKY 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:10:04 (UTC+8)

StatiCKy（$STATICKY）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,948.00
$114,948.00$114,948.00

+1.10%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,210.12
$4,210.12$4,210.12

+3.30%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03306
$0.03306$0.03306

-17.14%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$6.3811
$6.3811$6.3811

+2.25%

Solana 图标

Solana

SOL

$204.12
$204.12$204.12

+2.28%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,210.12
$4,210.12$4,210.12

+3.30%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,948.00
$114,948.00$114,948.00

+1.10%

Solana 图标

Solana

SOL

$204.12
$204.12$204.12

+2.28%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6441
$2.6441$2.6441

+0.13%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20807
$0.20807$0.20807

+2.47%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 图标

Semantic Layer

42

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0132
$0.0132$0.0132

-78.00%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010371
$0.010371$0.010371

-10.74%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000014000
$0.000000000000000000014000$0.000000000000000000014000

+1,764.18%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000012
$0.000000000000012$0.000000000000012

+140.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004189
$0.0004189$0.0004189

+110.18%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0620
$0.0620$0.0620

+72.22%

Flux AI 图标

Flux AI

FLUXAI

$0.0003367
$0.0003367$0.0003367

+50.17%