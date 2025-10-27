StatiCKy（$STATICKY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00004578$ 0.00004578 $ 0.00004578 最低价 $ 0.00000451$ 0.00000451 $ 0.00000451 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -2.68% 漲跌幅（7D） -2.68%

StatiCKy（$STATICKY）当前实时价格为 $0.00000474。过去 24 小时内，$STATICKY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。$STATICKY 的历史最高价为 $ 0.00004578，历史最低价为 $ 0.00000451。

从短期表现来看，$STATICKY 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -2.68%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

StatiCKy（$STATICKY）市场信息

市值 $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K 成交量（24H） $ 9.64$ 9.64 $ 9.64 完全稀释市值 $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,998,269.235328 999,998,269.235328 999,998,269.235328

StatiCKy 的当前市值为 $ 4.74K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.64。$STATICKY 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999998269.235328，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.74K。