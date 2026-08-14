STAK 今日价格

STAK (STAK) 今日实时价格为 $ 0.914455，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 STAK 兑 USD 的汇率为 $ 0.914455 每 STAK。

STAK 目前市值在 $ 244,759 排名第 #-，流通供应量为 254.26K STAK。过去 24 小时内，STAK 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.1，而历史最低价为 $ 1.012。

短期表现方面，STAK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

STAK（STAK）市场信息

市值 $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K 流通量 254.26K 254.26K 254.26K 总供应量 254,255.4581816583 254,255.4581816583 254,255.4581816583

STAK 的当前市值为 $ 244.76K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STAK 的流通量为 254.26K，总供应量是 254255.4581816583，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 244.76K。