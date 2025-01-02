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Stable 价格 (STABLE)

USD

Stable (STABLE) 实时价格图表

$5.41
$5.41$5.41
+4.50%(1D)

今天 Stable (STABLE) 的价格

今天 Stable (STABLE) 的实时价格为 5.41 USD。目前其市值为 $ 5.40M USD。STABLE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stable 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 841.34 USD
- Stable 当天价格变化为 +4.55%
- 其循环供应量为 1000.00K USD

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Stable (STABLE) 价格表现 USD

今天内，Stable 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.235192
在过去30天内，Stable 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4390215000
在过去60天内，Stable 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.8679074540
在过去90天内，Stable 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.479105052611996

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.235192+4.55%
30天$ -0.4390215000-8.11%
60天$ +1.8679074540+34.53%
90天$ +1.479105052611996+37.63%

Stable (STABLE) 价格分析

Stable 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 5.11
$ 5.11$ 5.11

$ 5.5
$ 5.5$ 5.5

$ 18.21
$ 18.21$ 18.21

+0.02%

+4.55%

+2.87%

Stable (STABLE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M

$ 841.34
$ 841.34$ 841.34

1000.00K
1000.00K 1000.00K

什么是Stable (STABLE)

STABLE is the USDFI protocol’s native and value accruing governance token with a unique protocol-based, perpetual buyback mechanism and novel dual-ve tokenomics.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Stable (STABLE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Stable (STABLE) 的其他问题

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STABLE 兑换为当地货币

1 STABLE 兑换 AUD
A$8.7101
1 STABLE 兑换 GBP
4.328
1 STABLE 兑换 EUR
5.1936
1 STABLE 兑换 USD
$5.41
1 STABLE 兑换 MYR
RM24.1827
1 STABLE 兑换 TRY
191.0271
1 STABLE 兑换 JPY
¥848.6126
1 STABLE 兑换 RUB
603.215
1 STABLE 兑换 INR
463.9616
1 STABLE 兑换 IDR
Rp87,258.0523
1 STABLE 兑换 PHP
313.1849
1 STABLE 兑换 EGP
￡E.274.6657
1 STABLE 兑换 BRL
R$33.5961
1 STABLE 兑换 CAD
C$7.7904
1 STABLE 兑换 BDT
646.495
1 STABLE 兑换 NGN
8,361.6419
1 STABLE 兑换 UAH
227.8151
1 STABLE 兑换 VES
Bs275.91
1 STABLE 兑换 PKR
Rs1,507.767
1 STABLE 兑换 KZT
2,839.8713
1 STABLE 兑换 THB
฿185.4007
1 STABLE 兑换 TWD
NT$177.9349
1 STABLE 兑换 CHF
Fr4.869
1 STABLE 兑换 HKD
HK$42.0357
1 STABLE 兑换 MAD
.د.م54.6951