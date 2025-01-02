Stable 价格 (STABLE)
今天 Stable (STABLE) 的实时价格为 5.41 USD。目前其市值为 $ 5.40M USD。STABLE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stable 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 841.34 USD
- Stable 当天价格变化为 +4.55%
- 其循环供应量为 1000.00K USD
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今天内，Stable 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.235192。
在过去30天内，Stable 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4390215000。
在过去60天内，Stable 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.8679074540。
在过去90天内，Stable 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.479105052611996。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.235192
|+4.55%
|30天
|$ -0.4390215000
|-8.11%
|60天
|$ +1.8679074540
|+34.53%
|90天
|$ +1.479105052611996
|+37.63%
Stable 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.02%
+4.55%
+2.87%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
STABLE is the USDFI protocol’s native and value accruing governance token with a unique protocol-based, perpetual buyback mechanism and novel dual-ve tokenomics.
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|1 STABLE 兑换 AUD
A$8.7101
|1 STABLE 兑换 GBP
￡4.328
|1 STABLE 兑换 EUR
€5.1936
|1 STABLE 兑换 USD
$5.41
|1 STABLE 兑换 MYR
RM24.1827
|1 STABLE 兑换 TRY
₺191.0271
|1 STABLE 兑换 JPY
¥848.6126
|1 STABLE 兑换 RUB
₽603.215
|1 STABLE 兑换 INR
₹463.9616
|1 STABLE 兑换 IDR
Rp87,258.0523
|1 STABLE 兑换 PHP
₱313.1849
|1 STABLE 兑换 EGP
￡E.274.6657
|1 STABLE 兑换 BRL
R$33.5961
|1 STABLE 兑换 CAD
C$7.7904
|1 STABLE 兑换 BDT
৳646.495
|1 STABLE 兑换 NGN
₦8,361.6419
|1 STABLE 兑换 UAH
₴227.8151
|1 STABLE 兑换 VES
Bs275.91
|1 STABLE 兑换 PKR
Rs1,507.767
|1 STABLE 兑换 KZT
₸2,839.8713
|1 STABLE 兑换 THB
฿185.4007
|1 STABLE 兑换 TWD
NT$177.9349
|1 STABLE 兑换 CHF
Fr4.869
|1 STABLE 兑换 HKD
HK$42.0357
|1 STABLE 兑换 MAD
.د.م54.6951