SPL VPN 今日价格

SPL VPN (SPL) 今日实时价格为 $ 0.00112923，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SPL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00112923 每 SPL。

SPL VPN 目前市值在 $ 23,714 排名第 #-，流通供应量为 21.00M SPL。过去 24 小时内，SPL 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01756179，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SPL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

SPL VPN（SPL）市场信息

市值 $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

SPL VPN 的当前市值为 $ 23.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPL 的流通量为 21.00M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.71K。