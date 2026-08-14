Spain 今日价格

Spain (SPAIN) 今日实时价格为 $ 0.163259，过去 24 小时内变化了 0.52%。当前 SPAIN 兑 USD 的汇率为 $ 0.163259 每 SPAIN。

Spain 目前市值在 $ 1,027,667 排名第 #-，流通供应量为 6.29M SPAIN。过去 24 小时内，SPAIN 的交易价格在 $ 0.15717（低点）和 $ 0.173958（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.919625，而历史最低价为 $ 0.15717。

短期表现方面，SPAIN 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 -11.55%。过去一天，总交易量达到 $ 64.76K。

Spain（SPAIN）市场信息

市值 $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M 成交量（24H） $ 64.76K$ 64.76K $ 64.76K 完全稀释市值 $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M 流通量 6.29M 6.29M 6.29M 总供应量 29,012,176.0 29,012,176.0 29,012,176.0

Spain 的当前市值为 $ 1.03M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 64.76K。SPAIN 的流通量为 6.29M，总供应量是 29012176.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.86M。