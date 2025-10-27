Sovryn（SOV）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.146843 24H最高价 $ 0.152634 历史最高 $ 43.98 最低价 $ 0.087564 涨跌幅（1H） -0.16% 涨跌幅（1D） +3.11% 漲跌幅（7D） +40.06%

Sovryn（SOV）当前实时价格为 $0.152163。过去 24 小时内，SOV 的交易价格在 $ 0.146843 至 $ 0.152634 之间波动，市场活跃度显著。SOV 的历史最高价为 $ 43.98，历史最低价为 $ 0.087564。

从短期表现来看，SOV 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.16%，过去 24 小时内变动为 +3.11%，过去 7 天内累计变动为 +40.06%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Sovryn（SOV）市场信息

市值 $ 7.69M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 15.22M 流通量 50.51M 总供应量 100,000,000.0

Sovryn 的当前市值为 $ 7.69M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOV 的流通量为 50.51M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.22M。