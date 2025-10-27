SOLPUMP（SOLPUMP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01580416 $ 0.01580416 $ 0.01580416 24H最低价 $ 0.01882483 $ 0.01882483 $ 0.01882483 24H最高价 24H最低价 $ 0.01580416$ 0.01580416 $ 0.01580416 24H最高价 $ 0.01882483$ 0.01882483 $ 0.01882483 历史最高 $ 0.02417307$ 0.02417307 $ 0.02417307 最低价 $ 0.00712638$ 0.00712638 $ 0.00712638 涨跌幅（1H） +5.17% 涨跌幅（1D） +8.54% 漲跌幅（7D） +3.10% 漲跌幅（7D） +3.10%

SOLPUMP（SOLPUMP）当前实时价格为 $0.01881747。过去 24 小时内，SOLPUMP 的交易价格在 $ 0.01580416 至 $ 0.01882483 之间波动，市场活跃度显著。SOLPUMP 的历史最高价为 $ 0.02417307，历史最低价为 $ 0.00712638。

从短期表现来看，SOLPUMP 在过去 1 小时内的价格变动为 +5.17%，过去 24 小时内变动为 +8.54%，过去 7 天内累计变动为 +3.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SOLPUMP（SOLPUMP）市场信息

市值 $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M 流通量 95.68M 95.68M 95.68M 总供应量 194,565,540.036554 194,565,540.036554 194,565,540.036554

SOLPUMP 的当前市值为 $ 1.80M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOLPUMP 的流通量为 95.68M，总供应量是 194565540.036554，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.66M。