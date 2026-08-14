Solar 今日价格

Solar (SXP) 今日实时价格为 $ 0.0022969，过去 24 小时内变化了 7.95%。当前 SXP 兑 USD 的汇率为 $ 0.0022969 每 SXP。

Solar 目前市值在 $ 1,546,810 排名第 #-，流通供应量为 673.39M SXP。过去 24 小时内，SXP 的交易价格在 $ 0.00211271（低点）和 $ 0.00350672（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5.79，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SXP 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 -34.36%。过去一天，总交易量达到 $ 887.25。

Solar（SXP）市场信息

市值 $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M 成交量（24H） $ 887.25$ 887.25 $ 887.25 完全稀释市值 $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M 流通量 673.39M 673.39M 673.39M 总供应量 673,393,198.71 673,393,198.71 673,393,198.71

Solar 的当前市值为 $ 1.55M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 887.25。SXP 的流通量为 673.39M，总供应量是 673393198.71，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.55M。