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SOL DRIP 价格 (DRIP)

USD

SOL DRIP (DRIP) 实时价格图表

$0.0002355
$0.0002355$0.0002355
+9.00%(1D)

今天 SOL DRIP (DRIP) 的价格

今天 SOL DRIP (DRIP) 的实时价格为 0.00023553 USD。目前其市值为 $ 241.74K USD。DRIP 兑换 USD 的价格为实时更新。
SOL DRIP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- SOL DRIP 当天价格变化为 +9.05%
- 其循环供应量为 944.01M USD

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SOL DRIP (DRIP) 价格表现 USD

今天内，SOL DRIP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，SOL DRIP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，SOL DRIP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，SOL DRIP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+9.05%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

SOL DRIP (DRIP) 价格分析

SOL DRIP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0002113
$ 0.0002113$ 0.0002113

$ 0.00026184
$ 0.00026184$ 0.00026184

$ 0.0003648
$ 0.0003648$ 0.0003648

-0.12%

+9.05%

+0.89%

SOL DRIP (DRIP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 241.74K
$ 241.74K$ 241.74K

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944.01M
944.01M 944.01M

什么是SOL DRIP (DRIP)

$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.

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SOL DRIP (DRIP) 资源

官网

SOL DRIP（DRIP）代币经济

了解 SOL DRIP（DRIP）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 DRIP 代币的完整经济学

大家还在问：关于 SOL DRIP (DRIP) 的其他问题

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DRIP 兑换为当地货币

1 DRIP 兑换 VND
6.19797195
1 DRIP 兑换 AUD
A$0.0003580056
1 DRIP 兑换 GBP
0.0001719369
1 DRIP 兑换 EUR
0.0002025558
1 DRIP 兑换 USD
$0.00023553
1 DRIP 兑换 MYR
RM0.0009986472
1 DRIP 兑换 TRY
0.0092751714
1 DRIP 兑换 JPY
¥0.034034085
1 DRIP 兑换 RUB
0.018465552
1 DRIP 兑换 INR
0.0203144625
1 DRIP 兑换 IDR
Rp3.8611469232
1 DRIP 兑换 KRW
0.3213218025
1 DRIP 兑换 PHP
0.0133757487
1 DRIP 兑换 EGP
￡E.0.0118094742
1 DRIP 兑换 BRL
R$0.0012930597
1 DRIP 兑换 CAD
C$0.0003179655
1 DRIP 兑换 BDT
0.0287911872
1 DRIP 兑换 NGN
0.3640328127
1 DRIP 兑换 UAH
0.0097815609
1 DRIP 兑换 VES
Bs0.02402406
1 DRIP 兑换 PKR
Rs0.066702096
1 DRIP 兑换 KZT
0.1207209015
1 DRIP 兑换 THB
฿0.007654725
1 DRIP 兑换 TWD
NT$0.0069504903
1 DRIP 兑换 AED
د.إ0.0008643951
1 DRIP 兑换 CHF
Fr0.0001907793
1 DRIP 兑换 HKD
HK$0.0018465552
1 DRIP 兑换 MAD
.د.م0.002143323
1 DRIP 兑换 MXN
$0.0044585829