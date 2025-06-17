SOL DRIP 价格 (DRIP)
今天 SOL DRIP (DRIP) 的实时价格为 0.00023553 USD。目前其市值为 $ 241.74K USD。DRIP 兑换 USD 的价格为实时更新。
SOL DRIP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- SOL DRIP 当天价格变化为 +9.05%
- 其循环供应量为 944.01M USD
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今天内，SOL DRIP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，SOL DRIP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，SOL DRIP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，SOL DRIP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+9.05%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SOL DRIP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.12%
+9.05%
+0.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.
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|1 DRIP 兑换 VND
₫6.19797195
|1 DRIP 兑换 AUD
A$0.0003580056
|1 DRIP 兑换 GBP
￡0.0001719369
|1 DRIP 兑换 EUR
€0.0002025558
|1 DRIP 兑换 USD
$0.00023553
|1 DRIP 兑换 MYR
RM0.0009986472
|1 DRIP 兑换 TRY
₺0.0092751714
|1 DRIP 兑换 JPY
¥0.034034085
|1 DRIP 兑换 RUB
₽0.018465552
|1 DRIP 兑换 INR
₹0.0203144625
|1 DRIP 兑换 IDR
Rp3.8611469232
|1 DRIP 兑换 KRW
₩0.3213218025
|1 DRIP 兑换 PHP
₱0.0133757487
|1 DRIP 兑换 EGP
￡E.0.0118094742
|1 DRIP 兑换 BRL
R$0.0012930597
|1 DRIP 兑换 CAD
C$0.0003179655
|1 DRIP 兑换 BDT
৳0.0287911872
|1 DRIP 兑换 NGN
₦0.3640328127
|1 DRIP 兑换 UAH
₴0.0097815609
|1 DRIP 兑换 VES
Bs0.02402406
|1 DRIP 兑换 PKR
Rs0.066702096
|1 DRIP 兑换 KZT
₸0.1207209015
|1 DRIP 兑换 THB
฿0.007654725
|1 DRIP 兑换 TWD
NT$0.0069504903
|1 DRIP 兑换 AED
د.إ0.0008643951
|1 DRIP 兑换 CHF
Fr0.0001907793
|1 DRIP 兑换 HKD
HK$0.0018465552
|1 DRIP 兑换 MAD
.د.م0.002143323
|1 DRIP 兑换 MXN
$0.0044585829