Smart Layer Network（SLN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01861824 24H最低价 $ 0.02371456 24H最高价 历史最高 $ 7.46 最低价 $ 0.01861824 涨跌幅（1H） +6.95% 涨跌幅（1D） -8.93% 漲跌幅（7D） -1.35%

Smart Layer Network（SLN）当前实时价格为 $0.02116474。过去 24 小时内，SLN 的交易价格在 $ 0.01861824 至 $ 0.02371456 之间波动，市场活跃度显著。SLN 的历史最高价为 $ 7.46，历史最低价为 $ 0.01861824。

从短期表现来看，SLN 在过去 1 小时内的价格变动为 +6.95%，过去 24 小时内变动为 -8.93%，过去 7 天内累计变动为 -1.35%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Smart Layer Network（SLN）市场信息

市值 $ 1.67M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.12M 流通量 78.75M 总供应量 100,000,000.0

Smart Layer Network 的当前市值为 $ 1.67M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SLN 的流通量为 78.75M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.12M。